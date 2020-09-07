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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي مبادرة لتعزيز السلامة والصحة المهنية، على هامش فعاليات ملتقى تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية، والذي أقامته الهيئة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمنسوبيها. وتأتي استكمالا للمبادرات التي أطلقتها الهيئة، منذ 2018، حيث أطلقت عدة برامج طموحة للارتقاء بالأنظمة الإدارية للهيئة مثل برنامج الجودة الشاملة، وبرنامج الأمن والسلامة وصحة المجتمع، وبرنامج إدارة المخاطر، وبرنامج استدامة الأعمال، العامل وهو ما كان له الأثر البالغ في استعداد الهيئة للتعامل مع كافة المخاطر المحتملة.

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