هيئة الربط الكهربائي

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وتأتي استكمالا للمبادرات التي أطلقتها الهيئة، منذ 2018، حيث أطلقت عدة برامج طموحة للارتقاء بالأنظمة الإدارية للهيئة مثل برنامج الجودة الشاملة، وبرنامج الأمن والسلامة وصحة المجتمع، وبرنامج إدارة المخاطر، وبرنامج استدامة الأعمال، العامل وهو ما كان له الأثر البالغ في استعداد الهيئة للتعامل مع كافة المخاطر المحتملة.
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