عقارات الدولة تستكمل حصر أراضي طريق مكة ودائري جدة

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وأهابت الهيئة بأصحاب الممتلكات الخاصة الثابتة الواقعة ضمن النطاق المستهدف بجانبي الطريق الدائري الجديد، جنوب شرق جدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الإحداثيات التالية (E:520007 ، N:2353683 - E:536233 ، N:2368263)، إضافة إلى أصحاب الممتلكات ضمن النطاق المستهدف على جانبي الطريق السريع الجديد الذي يربط مدينتي مكة المكرمة وجدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الإحداثيات التالية (E:522743 ، N:2392728 - E:538512 , N:2395963)، إلى التقدم للإدارة الهندسية بالهيئة العامة لعقارات الدولة في مقرها الرئيس بالرياض أو بفرع الهيئة بجدة.
وأوضحت الهيئة أنه على أصحاب الممتلكات الخاصة الثابتة موافاتها بصور من صكوك إثبات الملكية مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية لما لذلك من أهمية في تحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ نشر الإعلان.
وطالبت الهيئة بتعاون الجميع في إنفاذ هذا الأمر تفاديا لما قد يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق من تبعات، والتواصل معها للرد على أي استفسار عبر البريد الالكتروني engspga.gov.sa، مبينة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إنفاذ الأمر السامي الكريم القاضي بأن تقوم الهيئة بتحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة ضمن النطاق المستهدف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج صكوك عليها باسم عقارات الدولة.
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