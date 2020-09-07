شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 7-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 7-9 -2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.137 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، اودن للاستثمارات المالية، الدولية للمحاصيل الزراعية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.137 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 345.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.3 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.03%، والعرب على 5.69% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.3 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 107.2 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 110.9 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11136 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1996 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12983 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 4241 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 1006 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.948 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.34%.

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- الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.03%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.44%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.595 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.26%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 47.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 5.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.61%.

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 29.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.89%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.66%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 43.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.59%.

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 7.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.53%.