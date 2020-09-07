شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 7-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 7-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.137 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، اودن للاستثمارات المالية، الدولية للمحاصيل الزراعية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 3.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 625.137 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 345.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.3 ألف عملية لعدد 182 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.03%، والعرب على 5.69% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 11.3 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 107.2 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 110.9 مليون جنيه، 12.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 11136 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1996 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 12983 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 4241 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 1006 نقطة.

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وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المصرية لخدمات النقل-ايجيترانس 2000 سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العبوات الطبية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، 15 ألف سهم، 1576 سهم، 504.3 ألف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، الأهرام للطباعة والتغليف، 926 سهم، 50 سهم، 4800 سهم، 25.1 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، كريدي أجريكول مصر، مليون سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

سبيد ميديكال

وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، على مقترح الدكتور إسماعيل جاد الله بتخصيص إجمالي 1.25% من إيرادات النشاط لمجالات البحث العلمي في المجال الطبي، والبحث عن فرص وشراكات مختلفة مع علماء محليين وأجانب لتحقيق هذا الهدف، والموافقة على الدخول في شراكات في هذا الشأن لتسجيل براءات اختراع باسم الشركة وأصحاب هذه الأبحاث والأفكار على أن تكون قابلة للتطبيق العملي، وإضافة جديدة للشركة في مجال عملها لزيادة ربحيتها.

الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ شراء شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند المصدرة لعدد 139,944 سهم من أسهمها بسعر 6 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 839,664 جنيه.

إبراهيم الصعيدي

باع رجل الأعمال إبراهيم إبراهيم الصعيدي، 400 ألف سهم بسعر 3.496 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه لتنخفض حصته من 5.03% إلى 4.92%.