تعرف عى مستهدفات المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة فى الريف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التخطيط عن أهداف المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية وذلك خلال العام المالي 2020-2021 . - المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا تستهدف ألف تجمع ريفي. - المرحلة الأولى بدأت في 143 تجمع ريفي بإجمالي 12.5 مليون مواطن بنسبة 23% من سكان الريف. -المبادرة شملت ضخ 3.5 مليار جنيه ليصل الإجمالي في نهاية عام 2020/2021 إلى 13.5 مليار جنيه. -تخصيص 4 مليارات جنيه لتحسين وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات. - الدولة تولي اهتمام كبير بتحسين جودة الحياة في القرى الريفية الأكثر احتياجًا ولذا اطلق الرئيس السيسي مبادرة لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا . Advertisements - المبادرة تستهدف 1000 تجمع ريفي من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية . - المرحلة الأولى بدأت في 143 تجمع ريفي . - 12.5 مليون مواطن بنسبة 23% من سكان الريف. - المبادرة شملت ضخ 3,5 مليار جنيه ليصل الإجمالي في نهاية 2020/2021 إلى 13.5 مليار جنيه يتم توجيهها للبنية الأساسية والصرف الصحي، وتوفير المياه، وتوفير وحدات صحية، ومراكز ثقافية، ومراكز شبابية، وحضانات التي يتم العمل على زيادة عددها لتوفير رعاية متكاملة للأطفال. - تخصيص 4 مليارات جنيه لتحسين وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات. - تشارك وتكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وصندوق تحيا مصر في مبادرة تحسين جودة الحياة، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية، وأنها ستستغرق من 3 إلى 4 سنوات. زيادة الاستثمارات بنسبة 55% هذا العام لتحسين جودة الحياة.

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