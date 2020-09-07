الاقتصاد

فخرى الفقى يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى رغم جائحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولى، إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى ويعنى تغطية واردات مصر لمدة 8 أشهر.

 

وتابع فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الزيادة فى الاحتياطى تستمر للشهر الثالث على التوالى، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد يتصاعد رغم جائحة كورونا كما أن احتياطات الذهب لها مفعول جيد ببلوغها 79 ونصف طن ذهب.

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وأضاف أن مكونات الاحتياطى صلبة سواء من العملات أو الذهب وترتيبنا رقم 6 فى الوطن العربى باحتياطى الذهب .

 

وأشار الفقى إلى أن مصر ملتزمة دوما فى تسديد أقساط القروض تعدت فى 9 أشهر مبلغ 12 مليار دولار ومع ذلك يزيد الاحتياطى النقدى .

 

وأوضح أن ما تنتجه مصر من الكهرباء خلال السنوات الست السابقة تم مضاعفته ليصبح هناك فائض فى الإنتاج ويتم البحث عن تصديره.

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