شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع للمرة الأولى فى 3 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، للمرة الأولى في ثلاث جلسات، متعافية من تراجع في أسهم التكنولوجيا قادته بورصة وول ستريت في الأسبوع الماضي، إذ ركز المستثمرون على مؤشرات اقتصادية إيجابية وتطورات فيما يتعلق بلقاح مضاد لمرض كوفيد-19.

وتتوقع أستراليا تلقي أول دفعات من لقاح محتمل لكوفيد-19 في يناير بعد إبرام اتفاق مع سي.إس.إل لتصنيع لقاحين، أحدهما طورته أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد، والآخر مطور في معامل سي.إس.إل مع جامعة كوينزلاند.

وقفز سهم أسترا زينيكا أربعة بالمئة دافعة مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي للصعود 2.1 بالمئة.

وارتفع سهم سانوفي 2.4 بالمئة بعد أن قالت إن لقاحا لفيروس كورونا جرى تطويره مع جلاكسو سميث كلاين البريطانية سيكون سعره على الأرجح أقل من عشرة يوروات.

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وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.7 بالمئة مع صعود الأسهم في بورصة فرانكفورت اثنين بالمئة.

وتصدر قطاع السيارات المكاسب في أوروبا بعد أن قال محللون لدى جيه.بي مورجان إن المناخ العام لمستقبل الإنتاج في قطاع السيارات الأوروبي "تفاؤلي"، وذلك بعد لقاءات أجروها مع قيادات بالقطاع.

وأنهت المؤشرات الفرعية لقطاعات التأمين والخدمات المالية والاتصالات الجلسة على مكاسب بأكثر من واحد بالمئة.

لا يزال ستوكس 600 محصورا داخل نطاق ضيق منذ يونيو حزيران بينما يبدو أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو يفقد الزخم.