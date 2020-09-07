شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة السلعية يكشف تراجع الأسعار بنسبة 15% بسبب إلغاء دور الوسطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ابراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأسيس منظومة للتجارة الداخلية في مصر، وعلى رأس تلك المنظومة البورصة السلعية، وهي عبارة عن سوق منظم لتداول السلع عبر منصة إلكترونية، من خلال مجموعة من البائعين ومجموعة أخرى من المشترين، ويمكن من خلالها تداول السلع بشكل أفضل.

وأضاف عشماوى ، فى مداخلة الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أن البورصة السلعية، ألغت الوسطاء منظومة التداول، وبالتالي ستقل الأسعار حوالي 15% عما قبل ، مشيرا الى أن البورصة السلعية لا تقتصر على سلعة بعينها، موضحا أنه جارى تطوير المنافذ من خلال شراكات مع القطاع الخاص، ولأول مرة يكون هناك شراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة تلك المنافذ.