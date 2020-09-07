شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يشارك فى القمة العالمية لمجتمع المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى فعاليات الأسبوع الختامى، لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 WSIS Forum ، والذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات مع عدد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى فى الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2020.

ويتضمن برنامج المنتدى مجموعة من المسارات، منها المسار رفيع المستوى، والذي يضم الجلسات الحوارية التفاعلية والمائدة المستديرة الوزارية مع الأمين العام للاتحاد الدولي، وأيضاً مسار الخبراء الذي يضم الجلسات التخصصية وسلسلة من ورش العمل، كما يتضمن البرنامج مسار المسابقة الإبداعية للشباب "الهاكثون"، وتنعقد فعالياته هذا العام عبر تقنيات الإنترنت.

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ويوفر المنتدى ملتقى لتنسيق الجهود الدولية لتحقيق أهداف القمة العالمية في مسارات عديدة، مثل نشر استخدام وسائل الاتصالات والإنترنت وتعزيز الأمن والثقة في استخدام التقنيات الرقمية من بين مسارات أخرى.

ويعتبر منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات منصة دولية رفيعة المستوى، يتم من خلالها تنسيق الجهود بين مختلف دول العالم والمنظمات الرائدة فيما يتعلق بقضايا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة الرقمية والتنمية، بهدف تبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بين الدول وتدعيم جهود التحول الرقمي الشامل، ما يحقق المزيد من التكامل مع أهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات رقمية تدعم مختلف القطاعات وتخلق المزيد من الفرص التنموية خاصة في دول الاقتصادات الناشئة ومن بينها مصر.