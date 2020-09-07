شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 7-9- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين7-9- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان البنك المركزى المصرى، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، إلى 38.366 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2020، مقارنة بـ38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 بارتفاع نحو 51 مليون دولار، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهى كالتالي:

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 38.366 مليار دولار بنهاية أغسطس

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.366 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2020، مقارنة بـ38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 بارتفاع نحو 51 مليون دولار.

غرفة الأثاث: الاعتماد على المنتج المستورد فى تأسيس المشروعات يضر الصناعة الوطنية

أشادت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات بالطفرة العملاقة التي تشهدها مصر في كافة ربوعها، والدور القوي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل مصر الي مصاف الدول المتقدمة.

وزيرا قطاع الأعمال والري يبحثان سبل التعاون وتذليل العقبات أمام المشروعات

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال والوفد المرافق له، وبحضور القيادات التنفيذية بوزارة الموارد المائية والري، وذلك لبحث تذليل العقبات أمام المشروعات ذات الصلة بالوزارتين.

الأدوات المكتبية: تخفيضات تصل 30% بمعرض "أهلا مدارس"

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قال خالد حسن نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية بغرفة القاهرة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إن الحكومة وافقت علي إقامة معرض "أهلا مدارس" خلال الفترة من 20 وحتي 28 سبتمبر الجاري بأرض المعارض بمدينة نصر.

أسعار الذهب تتراجع للمرة الثانية 4جنيهات وعيار 21 يسجل 841 جنيها للجرام

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب سجلت تراجع ملحوظ بمستهل تعاملات الأسبوع مشيراً إلى هبوط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 841 جنيها للجرام، بعد أن كان يسجل 845 جنيها متراجعا 4 جنيهات.

التنظيم والإدارة: تقييم 205 موظفين مرشحين للانتداب للهيئة القومية لسلامة الغذاء

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من تقييم 205 موظفا بوزارة الصحة مرشحين للانتداب بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

رفع كفاءة التخليص الجمركى وخفض التكاليف طريق الوصول بالصادرات لـ100 مليار دولار

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة على الحاجة إلى احداث نقلة نوعية فى المنظومة الداعمة للصادرات للوصول الى مستهدف100مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية.

هالة السعيد: زيادة الاستثمارات بنسبة 55% هذا العام لتحسين جودة الحياة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالريف المصري لذلك أطلق سيادته المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا.