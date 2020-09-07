أنباء سارة من البترول بشأن «حقل ظهر»

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل جديدة بخصوص حقل ظهر، وذلك خلال ترؤسه اعمال الجمعية العامة لكل من شركتي بتروشروق وشركة بتروبل لإعتماد نتائج الاعمال للعام المالى 2019/2020.

وأنهت شركة بتروشروق المسئولة عن العمليات في مشروع حقل ظهر تحت مظلة شركة بتروبل، بحسب وزير البترول عن الآتي:

- الانتهاء من حفر آبار المنطقة الجنوبية للحقل

- وضع الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج ليصل إجمالي الآبار المنتجة بالحقل إلى 15 بئرًا.

- تخطى القدرة الإنتاجية حاليا 3 مليارات قدم مكعب يوميًا

- يمثل انتاج حقل ظهر نسبة 40% من اجمالى انتاج مصر من الغاز

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- اجمالى الانفاق الفعلى منذ بدء مشروع تنمية حقل ظهر وحتى نهاية يونيه 2020 بلغ 4ر10 مليارات دولار

- العام الحالي شهد مد خط الإنتاج البحرى الثانى بقطر 30 بوصة

- اكمال الشبكة التحت سطحية وبعض وحدات محطة المعالجة البرية اللازمة لتحسين عمليات الإنتاج

- الاستعانة بأحدث التقنيات السيزمية في اعمال الاستكشاف بالتنسيق مع الشريك الاجنبى شركة إينى الإيطالية

- بلغت القدرة الانتاجية القصوى الحالية من الحقول التابعة لبتروبل بما فيها حقل ظهر مايقرب من مليون برميل مكافئ يوميا

- تنتج بتروبل نحو 1ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا ونحو 70 الف برميل يوميًا زيت خام