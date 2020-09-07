شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم تؤجل استكمال المجمع التعليمي بتلال الدوحة للعام الدراسي 2022 -2023 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدار الشركة الوطنية للتربية والتعليم تأجيل استكمال مشروع مجمع مدارس تلال الدوحة التعليمي بالظهران (الترجي سابقا) مؤقتاً نظرا للمستجدات التي طرأت بسبب جائحة كورونا مما أدى إلى انقطاع أعمال الإنشاءات في فترات متقطعة خارجة عن الإرادة إضافة إلى الجدوى الاقتصادية المتعلقة بتوقيت افتتاح المشروع.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن مجلس الإدارة أوصى بإعادة توجيه الجزء غير المستخدم من المبالغ المخصصة للمشروع من متحصلات الطرح لاستخدامها في تمويل أنشطة الشركة التشغيلية لتعزيز الاستفادة المثلى من السيولة المتوفرة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية بذلك.

وتتوقع الشركة بدء تشغيل المجمع التعليمي بتلال الدوجة بداية العام الدراسي 2022-2023 بدلاً من العام الدراسي 2021-2022.

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وأشار البيان، إلى أنه سيتم تمويل المشروع لاحقاً من موارد الشركة الداخلية أو من خلال تسهيلات بنكية.

هذا ولا تتوقع الشركة وجود أثر جوهري على التكلفة التقديرية للمشروع مرتبطة بهذا التغيير، علماً بأنه لا يوجد أثر جوهري للتغيير على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2020-2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتربية والتعليم حققت صافي أرباح بلغ 12.1 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 31 مايو 2020، مقابل أرباح بلغت 13.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مايو 2019.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 37.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 37.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة المنتهية في 31 مايو 2019.