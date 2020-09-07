شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى السعودي الألماني توقع عقد إيجار بقيمة 7 مليون ريال لمبنى بجدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" عن توقيع عقد إيجار مبنى مستشفى متخصص في طب وجراحة النساء والولادة بمدينة جدة مع شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا "طرف ذو علاقة".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن قيمة العقد تبلغ 7 مليون ريال، علماً بأن مدة الإيجار 4 أعوام تبدأ من تاريخ الأول من أبريل 2021 وتنتهي بتاريخ 31 مارس 2025.

ونوه البيان، إلى أن مدة الإيجار قابلة للتجديد مع منح الشركة فترة سماح لمدة عامين تبدأ من تاريخ بداية العقد واستلام المبنى بكامل تجهيزاته ومعداته الطبية وذلك بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

وبحسب البيان، ستكون القيمة الإيجارية السنوية للسنة الثالثة والرابعة بمبلغ 3.5 مليون ريال عن كل سنة.

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يُشار إلى أنه قد تم إيجار مبنى مستشفى من شركة كلية بيت البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا متخصص في طب وجراحة النساء والولادة والكائن بمدينة جدة وحاصل على الترخيص المبدئي من وزارة الصحة ومزود بكامل الأجهزة والمعدات الطبية.

هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للتعاقد بعد افتتاح وتشغيل المستشفى والمتوقع في الربع الثاني من العام 2021.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 16.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 12.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة الإيرادات نتيجة الزيادة في حركة مرضى القسم الداخلي في حين انخفض عدد مرضى العيادات الخارجية خلال جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإيرادات بسبب استخدام سياسة الشراء الفعال والاختلاف في مزيج حالات المرضى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 37.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 26.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.