شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الإسترليني يكسر الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من التداولات السلبية ليكسر دعم القناة الصاعدة ويحاول الثبات دونها، مما يتطلب مراقبة التداولات القادمة وخصوصاً الإغلاق اليومي بالنسبة لهذا الدعم، حيث إن الثبات دون 1.3175 سيدفع السعر لبدء تصحيح هابط على المدى اللحظي تبدأ أهدافه باختبار حاجز 1.3000، بينما الارتقاء فوقه مجدداً سيبقي على السيناريو الإيجابي الرئيسي قائماً للتوجه نحو مناطق 1.3285 ثم بعيداً إلى 1.3475 ثم 1.3580.

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