شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف وتوترات "بريكست" تدفع الجنيه الإسترليني نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل الجنيه الإسترليني تعاملات الأسبوع الجاري على انخفاض أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وذلك بسبب تصاعد المخاوف المرتبطة بمفاوضات "بريكست".



ويستعد المفاوضون من المملكة المتحدة وبريطانيا لخوض جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة "لندن" هذا الأسبوع لحل الخلافات العميقة بين الطرفين فيما يتعلق بملف الخروج من التكتل الموحد.



وتشير التوقعات إلى استمرار وجود الخلافات بين لندن وبروكسل وعدم الاستعداد بعد للتوصل إلى اتفاق الأمر الذي سيضغط على الجنيه الإسترليني.

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كان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد صرح في وقت سابق اليوم بأنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق أو إحراز تقدم مع الاتحاد الأوروبي بحلول الخامس عشر من أكتوبر/تسرين الأول القادم، سيكون على لندن قبول سيناريو الخروج بدون صفقة والمضي قدما في خططها المستقبلية.



وبحسب مصادر إعلامية، فإن "جونسون" أوضح للاتحاد الأوروبي بأن بلاده لا يمكنهاقبول شروط تقوض استقلاليتها التجارية والاقتصادية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.3173، وسجل أعلى سعر عند 1.3279 في حين سجل أقل سعر عند 1.3142.