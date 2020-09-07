شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب السعودى اليوم الاثنين.. وعيار 24 بـ 232.70 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 7-9-2020، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 232.70 ريال سعودى، مقابل سعر أمس كان 233.44 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24بنحو 232.70 ريال بما يعادل 62.05$ سعر الذهب عيار 24بنحو 232.70 ريال بما يعادل 62.05$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 213.31 ريال بما يعادل 56.88$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 213.31 ريال بما يعادل 56.88$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 203.62 ريال بما يعادل 54.29$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 203.62 ريال بما يعادل 54.29$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 174.53 ريال بما يعادل 46.53$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 174.53 ريال بما يعادل 46.53$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 135.74 ريال بما يعادل 36.19$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 135.74 ريال بما يعادل 36.19$

Advertisements سعر الذهب عيار 12 بنحو 116.35 ريال بما يعادل 31.02$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 116.35 ريال بما يعادل 31.02$ سعر أوقية الذهببنحو 7,237 ريال بما يعادل 1,930$ سعر أوقية الذهببنحو 7,237 ريال بما يعادل 1,930$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,629 ريال بما يعادل 434.33$

سعر كيلو الذهب سعر كيلو الذهب بنحو 232,697 ريال بما يعادل 62,045$ وارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عقب بيانات أمريكية ضعيفة أثارت مخاوف حيال تعاف اقتصادي سريع من الهبوط الناجم عن جائحة كورونا ودعمت الآمال باستمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول. وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية "السياق العام لتقرير الوظائف الأمريكي الصادر في الأسبوع الماضي أظهر أن التعافي مستمر في التباطؤ. في الواقع، مكاسب الأجور كانت ضعيفة بشكل عام. سعر جنيه الذهب بنحو 1,629 ريال بما يعادل 434.33$

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض سعر الذهب السعودى اليوم الاثنين.. وعيار 24 بـ 232.70 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.