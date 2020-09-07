شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الاثنين 7-9-2020 فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب سجلت تراجعا ملحوظا بمستهل تعاملات الأسبوع، مشيراً إلى هبوط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 841 جنيها للجرام، بعد أن كان يسجل 845 جنيها متراجعا 4 جنيهات.

أسعار الذهب بعد هبوطها:عيار 18: 720.85 جنيه. أسعار الذهب بعد هبوطها:عيار 18: 720.85 جنيه. عيار 21: 841 جنيها. عيار 24: 961.15 جنيه. وشهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 7-9-2020، انخفاضا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بأسعار أمس الأحد، وأبرز الآنخفاض كان في "الدولار، واليورو، والدينار الكويتى" ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى: Advertisements والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار: بـ 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع. والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار: بـ 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.63 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.80 جنيه للشراء، 21.06 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.11 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 49.12 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

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