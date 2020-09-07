شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 42.11 دولار لبرنت و39.13 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم 42.11 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، منخفضا بمقدار 55 سنتا أو ما يعادل 1.3%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.13 دولار منخفضا بمقدار 64 سنتا أو ما يعادل 1.6% .

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا أكثر من 1% بعدما سجلت أقل مستوى منذ يوليو عقب إعلان السعودية أكبر خفض للسعر الشهري للإمدادات لآسيا في خمسة أشهر فيما خفت التفاؤل إزاء تعافي الطلب وسط الجائحة وفقا لرويترز.

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وارتفعت واردات الصين من النفط الخام في أغسطس 13% مقارنة مع مستواها قبل عام، بدعم من طلبيات شراء كبيرة تمت في وقت سابق من العام حين انهارت أسعار النفط العالمية وفي الوقت الذى جرى فيه التخليص الجمركي أخيرا لشحنات تأخرت في السابق بفعل ازدحام موانئ الوصول.

وتحصل الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، على كميات قياسية من الناحية التاريخية منذ مايو إذ اقتنص صائدو الصفقات إمدادات رخيصة، وفي ظل قفزة في الشحنات، امتلأت صهاريج التخزين وما زالت الموانئ الصينية في حالة اختناق، على الرغم من أن الازدحام خف قليلا.

وتخفض تحالف أوبك بلس، الإنتاج حاليا بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر لدعم الأسعار مع تقوض الطلب بفعل أزمة فيروس كورونا.