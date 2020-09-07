شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض قليلاً بعد بيانات الإنتاج الصناعي الألماني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو هامشي خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط أداء يتسم بالهدوء في الأسواق المالية نظرا لعطلة في "وول ستريت".



وتشهد الولايات المتحدة اليوم عطلة رسمية حيث تغلق أسواق الأسهم والسندات للاحتفال بـ"عيد العمال"، وسوف تعاود الأسواق الأمريكية عملها غدا الثلاثاء.



وكشفت بيانات اقتصادية حكومية بأن الإنتاج الصناعي في ألمانيا سجل ارتفاعاً بنسبة 1.2% خلال يوليو/تموز بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 4.5%.

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ولا تزال الأسواق العالمية تعاني من أزمة فيروس "كورونا" خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات على مستوى العالم إلى أكثر من 27 مليون حالة في حين توفي أكثر من 890 ألف شخص حتى اللحظة.



هذا، وسوف يعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع عن قراره بخصوص معدل الفائدة، ويلي القرار مؤتمر صحفي لرئيسة البنك "كريستين لاجارد".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 15:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.1821، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.1852 في حين سجل أقل سعر عند 1.1813.