شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة كابيتال تتوقع تحقيق التصنيع خسارة بالعام الحالي قبل العودة للربحية في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تتوقع الجزيرة كابيتال أن تعلن شركة التصنيع الوطنية عن صافي خسارة تبلغ 160.9 مليون ريال للعام المالي 2020 (خسارة السهم: -0.24) للتحول بعد ذلك للربحية خلال العام المالي 2021 مع صافي ربح يبلغ 276.6 مليون ريال (ربح السهم: +0.41).

وأشارت في تقرير اطلعت "أخبار اليوم" عليه إلى أن سهم الشركة يتداول عند مضاعف ربحية خلال 12 شهرا بمقدار 27.6 مرة، بناء على توقعاتهم لصافي ربح العام المالي 2021، مقابل متوسط نظرائها من الشركات العالمية بمقدار 20.6 مرة.

وكررت الجزيرة توصيتها على سهم الشركة عند "محايد" مع تعديل السعر المستهدف إلى 11.30 ريال، في حين أغلق السهم ولليوم الثاني على التوالي عند 11.96 ريال، في حين وصل السهم إلى 12.02 ريال أثناء الجلسة وللمرة الثانية على التوالي أيضاً.

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وكانت التصنيع قد حققت صافي خسائر بلغ 188.8 مليون ريال بالربع الثاني 2020 مقابل أرباح بلغت 212.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وإنخفاض حصة الشركة في ارباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة الى انخفاض في قيمة بعض الأصول الغير متداولة لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة (شركة تابعة).

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 265.3 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 1.1 مليار ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.