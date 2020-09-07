تراجعت أسعار الذهب في مصر، في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020، بقيمة بلغت 7 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة بلغت 20 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الذهب في مصر اليوم، سجلت عيار 21 نحو 841 جنيها، وعيار 18 نحو 721 جنيه، وعيار 24 نحو 961 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6728 جنيها.

وكانت أسعار الذهب في مصر، تراجعت خلال تعاملات الثلاثاء بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.