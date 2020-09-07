شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوع بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا فى التعاملات السابقة ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،واستمرار ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,924.44$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,930.60$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,941.37$.

أنهى المعدن الثمين" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,916.45 $ للأونصة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.6% ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ،وتباطؤ الإقبال على شراء الملاذات الآمنة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يدعم الصعود الحالي فى مستويات الدولار ، ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع يوم الاثنين ، بفضل تزايد حالة التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر، وذلك لليوم الثاني على التوالي ،ليستمر الإجمالي عند 1,250.04 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 25 آب/أغسطس الماضي.