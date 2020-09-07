شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين.. و"دبى" تربح 1.1 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.56% رابحاً 12.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2271.29 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 314.86 مليار درهم، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.15% رابحاً 2.07 نقطة ليغلق عند مستوى 1404.83 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر السوق الأول، وزاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.32% رابحاً 25.52 نقطة ليغلق عند مستوى 8050.14 نقطة.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.33% خاسراً 15 نقطة ليغلق عند مستوى 4507.951 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 671.916 مليار درهم، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% خاسراً 0.50 نقطة ليغلق عند مستوى 3706.360 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.32% رابحاً 25.52 نقطة ليغلق عند مستوى 8050.14 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.78% رابحاً 75.89 نقطة ليغلق عند مستوى 9833.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 433.5 مليون سهم بقيمة 11 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.86%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.85%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.25%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.68%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.61%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.20%.

وقفز 142 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 9.89%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.58%، فيما تراجع 50 سهماً على رأسها سهم "مهارة" بنسبة 2.76%، ثم سهم " أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 2.05%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 1.41%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 597.2 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.56% رابحاً 12.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2271.29 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 314.86 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 331.7 مليون سهم محققة ما قيمته 194.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4185 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.38%، 0.36%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.16%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.97%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.99%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.1 مليون ورقة بقيمة 44.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.93%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.33% خاسراً 15 نقطة ليغلق عند مستوى 4507.951 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 671.916 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 99.1 مليون سهم، بقيمة 333.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 2161 صفقة.

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وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.46%، ثم قطاعي البنوك بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 14.79%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.69%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 3.07%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.29%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.88%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 2.5%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 86.3 مليون درهم.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% رابحاً 2.07 نقطة ليغلق عند مستوى 1404.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.5 مليون سهم بقيمة 841 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.02% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.08%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.09%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.16% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.38%.

كما تراجعت أسهم بنك البحرين والكويت، عقارات السيف، مصرف السلام البحرين بنسبة 0.2%، 0.58%، 1.32%، على التوالي.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحاً 0.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% خاسراً 7.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5807.89 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% رابحاً 16.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4281.94 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.7% رابحاً 29.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4306.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 290.5 مليون سهم بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9709 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.52%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.30%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%.

وجاء سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.46%، يليه سهم شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 8.55%، ثم سهم شركة صكوك القابضة بنسبة 7.91%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الهلال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 17.63% يليه سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.59%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.52%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% خاسراً 0.50 نقطة ليغلق عند مستوى 3706.360 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 470.2 ألف ريال عبر تنفيذ 258 صفقة لعدد 33 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.85%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 1.08%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 1.03%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.89%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 2.87%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم "بنك نزوي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 154.9 ألف ريال عماني.