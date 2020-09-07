شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالختام بتداولات 11مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.32% رابحاً 25.52 نقطة ليغلق عند مستوى 8050.14 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.78% رابحاً 75.89 نقطة ليغلق عند مستوى 9833.26 نقطة، وبلغ حجم التداول 433.5 مليون سهم بقيمة 11 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.86%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.85%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.25%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.68%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.61%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.20%.

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وقفز 142 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكثيري" بنسبة 9.93%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 9.89%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 9.58%، فيما تراجع 50 سهماً على رأسها سهم "مهارة" بنسبة 2.76%، ثم سهم " أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 2.05%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 1.41%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 597.2 مليون ريال سعودي.