شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى يؤكد التزام موسكو باتفاق خفض إنتاج النفط بنسبة 100% بأغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي إن موسكو التزمت باتفاق خفض إنتاج النفط بنسبة 100% في أغسطس، مضيفا أن بيانات تعويض تخفيضات إنتاج النفط من الأعضاء المتراخين عن الالتزام بالاتفاق ستعلن منتصف سبتمبر.
وأوضح أنه لا يملك معلومات بشأن طلب أعضاء أوبك+ المتراخين في الالتزام تمديد فترة تعويض الإنتاج الزائد، ولا يستبعد احتمال مناقشة الأمر في سبتمبر.
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