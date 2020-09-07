- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهر ونصف والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى شهر ونصف ، وذلك بعدما خفضت المملكة العربية السعودية أسعار تصدير الخام إلى أسيا ، ويضغط على الأسعار أيضا تراجع واردات الخام إلى الصين.
انخفض خام برنت بنسبة 1.8% إلى مستوي 41.54$ للبرميل الأدنى منذ 30 تموز/يوليو ، من مستوى الافتتاح عند 42.30$ ، وسجل أعلى مستوي عند 42.42$.
عند تسوية الجمعة ،انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بسبب مخاوف الطلب العالمي.
وكانت أسعار النفط العالمية قد فقدت متوسط 3.5% الأسبوع الماضي ، لتسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ نيسان/أبريل الماضي ، بفعل تجدد المخاوف حيال مستويات الطلب ، خاصة بعد انخفاض استهلاك البنزين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
خفضت المملكة العربية السعودية "أكبر مُصدر للنفط فى العالم" السعر الرسمي لبيع الخام الخفيف إلى أسيا فى تشرين الأول/أكتوبر القادم ،بأكبر قدر منذ أيار/مايو الماضي ، فى مؤشر أن الطلب الأسيوي لا يزال ضعيفا.
تعزز تلك الخطوة السعودية احتمالات اندلاع حرب أسعار عالمية بين كبار المنتجين ، خاصة وأن أسيا تعتبر أكبر سوق لاستيراد النفط فى العالم.
كما خفضت السعودية أيضا أسعار تصدير الخام إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ ستة أشهر ، فى علامة أيضا على ضعف الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.
وفى الصين ووفقا لبيانات الإدارة العام للجمارك الصادرة يوم الاثنين أبطأت بكين مشتريات النفط فى آب/أغسطس ، بعدما سجلت الواردات مستويات قياسية فى تموز/يوليو .
كانت هذه تفاصيل خبر خام برنت يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهر ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.