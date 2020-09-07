شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهر ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى شهر ونصف ، وذلك بعدما خفضت المملكة العربية السعودية أسعار تصدير الخام إلى أسيا ، ويضغط على الأسعار أيضا تراجع واردات الخام إلى الصين.

انخفض خام برنت بنسبة 1.8% إلى مستوي 41.54$ للبرميل الأدنى منذ 30 تموز/يوليو ، من مستوى الافتتاح عند 42.30$ ، وسجل أعلى مستوي عند 42.42$.

عند تسوية الجمعة ،انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بسبب مخاوف الطلب العالمي.

وكانت أسعار النفط العالمية قد فقدت متوسط 3.5% الأسبوع الماضي ، لتسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ نيسان/أبريل الماضي ، بفعل تجدد المخاوف حيال مستويات الطلب ، خاصة بعد انخفاض استهلاك البنزين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

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خفضت المملكة العربية السعودية "أكبر مُصدر للنفط فى العالم" السعر الرسمي لبيع الخام الخفيف إلى أسيا فى تشرين الأول/أكتوبر القادم ،بأكبر قدر منذ أيار/مايو الماضي ، فى مؤشر أن الطلب الأسيوي لا يزال ضعيفا.

تعزز تلك الخطوة السعودية احتمالات اندلاع حرب أسعار عالمية بين كبار المنتجين ، خاصة وأن أسيا تعتبر أكبر سوق لاستيراد النفط فى العالم.

كما خفضت السعودية أيضا أسعار تصدير الخام إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ ستة أشهر ، فى علامة أيضا على ضعف الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وفى الصين ووفقا لبيانات الإدارة العام للجمارك الصادرة يوم الاثنين أبطأت بكين مشتريات النفط فى آب/أغسطس ، بعدما سجلت الواردات مستويات قياسية فى تموز/يوليو .