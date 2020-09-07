شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه بفضل الصعود الواسع لعائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليحافظ على مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل الصعود الواسع لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، وسط المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين بعد بيانات قوية عن الصادرات الصينية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 93.09 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.98 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.81 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 93.24 نقطة ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ولذلك حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.8% على مدار كامل تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة.

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ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بحوالي 13% ، ليرتد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 0.604% إلى 0.747% ، بفضل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، تركيزا على شراء الأصول ذات المخاطر العالية.

أظهرت بيانات الجمارك فى بكين يوم الاثنين ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 9.5% فى آب/أغسطس ،بأكبر زيادة منذ آذار/مارس 2019 ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 7.1% ،وسجلت الصادرات ارتفاع بنسبة 7.2% فى تموز/يوليو.

عززت تلك البيانات آمال تخطي الاقتصاد الثاني سريعا الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، الأمر الذي يدعم مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.

بالرغم من المكاسب حالية للدولار الأمريكي غير إنه لا تزال محدودة ، خاصة بعدما كرر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الجمعة بأن البنك المركزي يخطط لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

قال باول إنه يعتقد أن الاقتصاد سيحتاج إلى أسعار فائدة منخفضة تدعم النشاط الاقتصادي لفترة طويلة من الزمن سيتم قياسها بالسنوات.