شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع فى مستهل تعاملات الأسبوع بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقت باليوم السابق ، لتقترب من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع ، يأتي هذا التراجع بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.0% إلى مستوي 26.61$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.88$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 27.16$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 26.29$ للأوقية.

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وفقدت أسعار الفضة نسبة 2.1% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ،وضعف طلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يدعم الصعود الحالي فى مستويات الدولار ، ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع ، بفضل تزايد حالة التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم سريعا من أزمة فيروس كورونا.