شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد بقوة من أدنى مستوى فى شهر بعد بيانات صينية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لترتد بقوة من أدنى مستوى فى شهر المسجل بالجلسة السابقة ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد بيانات صينية قوية عززت آمال تعافي ثاني أكبر اقتصاد فى العالم من الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:31 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 1.1% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،سجل أدنى مستوى فى شهر عند 359.58 نقطة ، بسبب هبوط واسع فى قطاع التكنولوجيا.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر داو جونز أوروبا حوالي 1.9% ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعدما عبر المركزي الأوروبي عن قلقه حيال النمو الاقتصادي فى منطقة اليورو ،بالإضافة إلى توقف موجة صعود قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، بعد بيانات قوية فى الصين.

أظهرت بيانات الجمارك يوم الاثنين ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 9.5% فى آب/أغسطس ،بأكبر زيادة منذ آذار/مارس 2019 ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 7.1% ،وسجلت الصادرات ارتفاع بنسبة 7.2% فى تموز/يوليو.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، من المستوي القياسي الجديد عند 3,588.11 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.5% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.6 ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.