شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لمؤشر سوق مسقط.. والكروم العمانية تعين عضو مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% خاسراً 0.50 نقطة ليغلق عند مستوى 3706.360 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغ حجم التداول 4.6 مليون سهم بقيمة 470.2 ألف ريال عبر تنفيذ 258 صفقة لعدد 33 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

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وارتفعت 5 أسهم على رأسها سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.85%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 1.08%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 1.03%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.89%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 2.87%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم "بنك نزوي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 154.9 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الكروم العمانية، عن قرار مجلس الإدارة بتعيين حميد بن مسعود المقبالي كعضو مجلس إدارة بصفة مؤقتة لحين انعقاد اجتماع الجمعية العامة في شهر مارس لعام 2021، خلفاً لقيس بن محمد اليوسف الذي استقال الأسبوع الماضي بعد تعيينه وزيراً للتجارة والصناعة.