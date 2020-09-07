شكرا لقرائتكم خبر عن الحرف اليدوية تخاطب تنمية المشروعات لتخصيص مساحة لمشروع أسيوط للسجاد بمعرض تراثنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت غرفة الحرف اليدوية وجهاز تنميه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تشكيل لجنه لتفعيل البروتوكول الموقع بين الطرفين، والخاص بدعم الحرف اليدوية، حيث جاء تشكيل اللجنه كالاتي مسعد عمران رئيس مجلس الإدارة الغرفة، وحمادة العادلي عضو مجلس الإدارة وممدوح الشربيني المدير التنفيذ للغرفه، فيما مثل جهاز تنميه حاتم فخري القطاع المركزى للخدمات غير المالية، أحمد الكناني القطاع المركزى للخدمات غير المالية، محمود نبيل القطاع المركزى لتمويل المشروعات، وتامر خليل القطاع المركزى للمكاتب الاقليمية .

وقال مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات اليدوية، إن البرتوكول يستهدف تقديم الدعم التسويقي ودعم أعضاء الغرفة في كافة القطاعات، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الخاصه بالجهاز والموقع الإلكتروني الذي أنشأه جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلي توفير كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية للعاملين بالقطاع.

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وأكد عمران، في بيان اليوم، أن البرتوكول وتشكيل اللجنه المشتركه يخدم قطاعا عريضا من العاملين بالحرف اليدوية بمختلف القطاعات الحرفية، مشيرا إلي أن هناك تواصلا بين الطرفين لدعم محاور البروتوكول في أسرع وقت، وفق تعليمات المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة.

من ناحيته طالب ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفه وزيرة التجارة والصناعة المدير التنفيذى للجهاز، بالموافقة على تخصيص مكان داخل معرض "تراثنا" لمشروع ابو تيج للسجاد اليدوى بقرية دوينه الغيط مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، حتى يتم عرض ناتج المشروع فيه وتعريف الجميع بما تم عمله وانجازه .

وأضاف الشربيني، أن المشروع كان الهدف منه توفير 75 فرصة عمل بتسليم 75 نول للمستفيدات من المشروع إلا أنه تم توفير 225 فرصة عمل حتى الآن حيث إن كل نول يعمل عليه 3 أفراد وبذلك تم توفير فرص عمل أكثر من المتوقع وأن الناتج النهائى من السجاد رغم أنه من مراحل التدريب أثناء المشروع إلا أنه يتمتع بجودة عالية.