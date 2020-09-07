الاقتصاد

سامسونج تغلق مصنع تليفزيوناتها الوحيد بالصين فى نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث اليوم الاثنين إن سامسونج إلكترونسكس قررت وقف الإنتاج من مصنعها الوحيد لأجهزة التلفيزيون في الصين بحلول نهاية نوفمبر في أحدث تحرك للشركة الكورية الجنوبية لنقل الإنتاج من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال المتحدث إن مصنع التلفيزيونات في تيانجين مركز الإنتاج الوحيد لتلفيزيونات سامسونج إلكترونيكس في الصين.

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وذكرت سامسونج في بيان صدر في وقت سابق أن القرار جزء من مساع جارية لتعزيز الكفاءة في منشآت الإنتاج التابعة لها.

وذكرت وكالة يونهاب اليوم أن المصنع يضم نحو 300 عامل. وامتنعت سامسونج عن التعليق على عدد العاملين بالمصنع ولكن ذكرت أنه من المتوقع الاحتفاظ ببعض العاملين والمعدات

 

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