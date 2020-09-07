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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار اليوم الاثنين 7-9-2020.. ويسجل 15.76جنيه بـ"بالأهلى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 7-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأحد، حيث انخفض سعره فى البنك الأهلى المصرى لـ15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى انخفض قرش أيضا ليسجل 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع مقابل 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.75 جنيه للشراء.
15.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.76 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
15.86 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 15.87 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
سعر الدولار فى بنك مصر15.76 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 15.77 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
15.86 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 15.87 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.74 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
15.84 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.74 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
15.84 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.76 جنيه للشراء.
15.86 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة15.76 جنيه للشراء.
15.86 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.76 جنيه للشراء.
15.86 جنيه للبيع.
وقع اليوم الاثنين البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الاوروبي عقد تمويل جديد يستهدف احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتنشيط ومساندة هذا القطاع الحيوي بعد التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبها أعربت فلافيا بالانزا المدير المسئول عن دول الاتحاد الاوروبي المجاورة ببنك الاستثمار الاوروبي عن سعادتها بتوقيع اتفاقية جديدة مع البنك الاهلي المصري الذي يتمتع بشراكة طويلة الأجل مع بنك الاستثمار الاوروبي اثمرت عن العديد من المشروعات التنموية الناجحة في مصر، مشيرة الي ان الاتفاقية ستساعد في منح التمويل اللازم للمساهمة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات مصر كما انها ستساهم ايضا في رفع معدلات النمو التي تخطط لها مصر مشيدة بقدرة القطاع المصرفي في مصر على دعم خطط الاصلاح الاقتصادي والتغلب على أية عقبات تواجه خطط التنمية.
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