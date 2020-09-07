شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبى بنسبة 0.56% بختام تعاملات جلسة الاثنين وسط صعود 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.56% رابحاً 12.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2271.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 331.7 مليون سهم محققة ما قيمته 194.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4185 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.45%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات بنسبة 0.38%، 0.36%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.16%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.97%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.99%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.1 مليون ورقة بقيمة 44.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.93%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن تعيين منير منصور في منصب الرئيس التنفيذي، بيتر لالور في منصب المدير المالي للشركة، وذلك في إطار خطة إعادة الهكيلة.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، عن قبول استقالة شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات من عضوية مجلس إدارة الشركة، كما تمت الموافقة على استدعاء العضو الاحتياطي شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاولات وتعيين ممثلاً لها عارف عبدالله العجمي.

وفي سياق آخر قالت شركة دار التكافل، إن مجلس إدارة الشركة سيعقد يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، لانتخاب رئيس مجلس الإدارة، ومناقشة أمور العمل الاعتيادية.