شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر بورصة أبوظبى يفقد 15نقطة بجلسة الاثنين.. ورأسمالها يخسر 3.5مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.33% خاسراً 15 نقطة ليغلق عند مستوى 4507.951 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 671.916 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 99.1 مليون سهم، بقيمة 333.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 2161 صفقة.

Advertisements

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها الطاقة بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.46%، ثم قطاعي البنوك بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 14.79%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.69%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 3.07%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.29%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.88%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة بنسبة 2.5%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 86.3 مليون درهم.