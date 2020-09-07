تحسن معنويات مستثمرى منطقة اليورو للشهر الخامس فى سبتمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين، إن معنويات المستثمرين فى منطقة اليورو ارتفعت للشهر الخامس على التوالى فى سبتمبر لأعلى مستوى منذ فبراير ما يعطي الأمل بان التعافي من فيروس كورونا لازال يمضي في مساره.

وتحسن مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى سالب ثمانية من سالب 13.4 في أغسطس، ومقارنة بتوقعات رويترز بقراءة عند سالب 10.5.

وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى ناقص 33 من ناقص 41.3 في أغسطس وهو أعلى مستوى منذ مارس حين بدأت إجراءات العزل في ألمانيا لاحتواء كوفيد-19.

وقال مانفريد هوبنر مدير سنتكس "لم يتم التغلب على الركود بعد".

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وصعد مؤشر التوقعات في الكتلة إلى 20.8 نقطة من 19.3 نقطة في الشهر السابق.

وارتفعت المعنويات في ألمانيا للشهر الخامس على التوالي وأبدى المستثمرون أكبر تفاؤل تجاه الوضع الحالي لأكبر اقتصاد في أوروبا منذ مارس.

شمل مسح سنتكس 1071 مستثمرا في الفترة بين الثالث والخامس من سبتمبر.