التنظيم والإدارة: تقييم 205 موظفين مرشحين للانتداب للهيئة القومية لسلامة الغذاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من تقييم 205 موظفا بوزارة الصحة مرشحين للانتداب بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال رئيس الجهاز إن أعمال التقييم تتم بمركز تقييم القدرات والمسابقات، حيث يخضع المتقدم للتقييم لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.
يذكر أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونياً بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقاً للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس.
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