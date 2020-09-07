الاقتصاد

اتحاد الصناعات يعقد لقاء مع مرشح مصر لمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد الصناعات لقاء تعريفي بالمرشح المصري لمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية عبد الحميد ممدوح، يوم الثلاثاء  8 سبتمبر ، وسيدير اللقاء محمد قاسم عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية.

 

وقال بيان رسمي لاتحاد الصناعات، اليوم الاثنين، إن المرشح المصري عبد الحميد ممدوح يمتلك خبرات واسعة قادرة على تحقيق مصالح التجارة العالمية، فهو محامٍ ‏متخصص في شؤون التجارة الدولية يتمتع بثلاثين سنة من الخبرة تشمل الصياغة ‏القانونية لاتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، وتخصصات الأمين العام في ‏صياغة الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، كما شارك في تحويل الاتفاقية العامة ‏للتعريفة الجمركية والتجارة إلى منظمة التجارة العالمية.‏

 

وقاد ممدوح مفاوضات متعددة الأطراف ولعب دور المستشار للعديد من ‏حكومات الدول الأعضاء في "منظمة التجارة العالمية" في الشؤون المرتبطة بعمل ‏المنظمة.‏

ويعتبر ممدوح خبيرًا فنيًا فى تفاصيل وخبايا النظم الاقتصادية، كما ساهم في صياغة ‏والتفاوض بشأن العقود منذ تأسيس المنظمة.

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جدير بالذكر أن تسعة مرشحين قد تقدموا لهذا المنصب من : مولدوفا، نيجيريا، المكسيك، مصر، كوريا الجنوبية، كينيا، المملكة العربية وانجلترا، هذا وسينظم تحالف الأعمال العالمي ندوات تعريفية  بالمرشحين للمنصب تمهيدا لعملية الاختيار التي ستتم بين 7 و16 سبتمبر.

 

 

 

 

 

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