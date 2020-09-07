سامسونج تفوز بطلبية توريد معدات شبكات لفيرايزون بقيمة 6.6 مليار دولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سامسونج إلكترونيكس اليوم الاثنين إنها فازت بطلبية بقيمة 6.64 مليار دولار لإمداد فيرايزون في الولايات المتحدة بحلول اتصالات لاسلكية، وهو فوز كبير للشركة الكورية الجنوبية في سوق شبكات الجيل الخامس.

وقال محللون إن فرص أنشطة سامسونج في الشبكات عالميا تعززت بعد عقوبات أمريكية على منافستها الأكبر هواوي.

وقال الرئيس التنفيذي لفيرايزون هانز فستبرج لسي.إن.بي.سي في يوليو من العام الماضي إن فيرايزون لا تستخدم أي معدات من هواوي. وقبل هذه الطلبية، كانت فيرايزون من زبائن سامسونج بالفعل.

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وفي مذكرة صدرت في يوليو، قال بحث أجراه جيه.بي مورجان إنه يُعتقد أن فيرايزون أكبر عملاء نوكيا.

وقال متحدث باسم سامسونج إن الطلبية لمعدات شبكات. وامتنعت الشركة عن التعليق على تفاصيل بنود العقد مثل حجم المعدات القادرة على العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس التي يتضمنها.

وفي إفصاح دوري، قالت سامسونج إن مدة العقد، والذي وقعته وحدة سامسونج بالولايات المتحدة مع فيرايزون سورسينج، هي من 30 يونيو 2020 وحتى 31 ديسمبر 2025.