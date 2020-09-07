شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بجلسة الاثنين باستثناء هبوط طفيف لمؤشر السوق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحاً 0.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5294.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% خاسراً 7.82 نقطة ليغلق عند مستوى 5807.89 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% رابحاً 16.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4281.94 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.7% رابحاً 29.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4306.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 290.5 مليون سهم بقيمة 34.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9709 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.52%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.30%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%.

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وجاء سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.46%، يليه سهم شركة أسمنت بورتلاند كويت بنسبة 8.55%، ثم سهم شركة صكوك القابضة بنسبة 7.91%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الهلال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 17.63% يليه سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 9.59%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 9.52%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، عن بدء التداول على أسهم الشركة في السوق الأول اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر ضمن قطاع الخدمات المالية.