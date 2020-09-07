شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين بالختام.. و"إنفستكورب" تستثمر بشركة صينية للذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% رابحاً 2.07 نقطة ليغلق عند مستوى 1404.83 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.5 مليون سهم بقيمة 841 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.02% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.08%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.09%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.16% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.38%.

كما تراجعت أسهم بنك البحرين والكويت، عقارات السيف، مصرف السلام البحرين بنسبة 0.2%، 0.58%، 1.32%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن استقالة روبرت جونز رئيس المجموعة للتدقيق في البنك، وذلك بسبب تقاعده اعتباراً من 3 سبتمبر، واعتمد مجلس إدارة البنك تكليف فيكاس قوبتا للقيام بأعمال رئيس المجموعة للتدقيق في البنك بالوكالة، منوهة إلى أن فيكاس قوبتا يشغل حالياً منصب رئيس التدقيق، الخدمات المصرفية للأفراد والعمليات وتكنولوجيا المعلومات.

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وفي سياق منفصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن بيع المساهم الرئيسي Goldilocks Investment Company Limited، 25 ألف سهم لتنخفض حصته من 88.724 مليون سهم تعادل 9.95% إلى 88.699 مليون سهم تعادل 9.94%.

وفي سياق آخر أعلنت إنفستكورب، عن استثمارها في "ترمينوس تكنولوجيز"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومزود الخدمات الذكية في الصين، وتستثمر إنفستكورب في الشركات المدفوعة تكنولوجياً منذ 20 عاماً، وتركز على الشركات التي ترى أنها أنشأت نماذج أعمال وتدعمها اتجهات نمو ثابتة طويلة الأجل مثل الذكاء الاصطناعي.

وتعتقد إنفستكورب أن استثمارها الاستراتيجي في ترمينوس تكنولوجيز لن يساهم في نمو الشركة فحسب، لكنه يعكس أيضاً ثقتها بالتخطيط العام للمدن الذكية ونموذج الأعمال الذي تروج له ترمينوس تكنولوجيز.