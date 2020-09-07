شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره بعدما خفضت السعودية أسعار التصدير إلى أسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى فى شهرين ،وخام برنت أدنى مستوى فى شهر ونصف ، وذلك بعدما خفضت المملكة العربية السعودية أسعار تصدير الخام إلى أسيا ، ويضغط على الأسعار أيضا تراجع واردات الخام إلى الصين.

تراجع الخام الأمريكي بحوالي 2.1% إلى مستوي 38.58$ الأدنى منذ 10 تموز/يوليو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 39.42$، وسجل أعلى مستوي عند 39.57 $.

وانخفض خام برنت بنسبة 1.8% إلى مستوي 41.54$ للبرميل الأدنى منذ 30 تموز/يوليو ، من مستوى الافتتاح عند 42.30$ ، وسجل أعلى مستوي عند 42.42 $.

عند تسوية الجمعة ، فقد الخام الأمريكي نسبة 4.5% ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.8% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بسبب مخاوف الطلب العالمي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 3.5% ، لتسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ نيسان/أبريل الماضي ، بفعل تجدد المخاوف حيال مستويات الطلب ، خاصة بعد انخفاض استهلاك البنزين فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

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خفضت المملكة العربية السعودية "أكبر مُصدر للنفط فى العالم" السعر الرسمي لبيع الخام الخفيف إلى أسيا فى تشرين الأول/أكتوبر القادم ،بأكبر قدر منذ أيار/مايو الماضي ، فى مؤشر أن الطلب الأسيوي لا يزال ضعيفا.

تعزز تلك الخطوة السعودية احتمالات اندلاع حرب أسعار عالمية بين كبار المنتجين ، خاصة وأن أسيا تعتبر أكبر سوق لاستيراد النفط فى العالم.

كما خفضت السعودية أيضا أسعار تصدير الخام إلى الولايات المتحدة لأول مرة منذ ستة أشهر ، فى علامة أيضا على ضعف الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وفى الصين ووفقا لبيانات الإدارة العام للجمارك الصادرة يوم الاثنين أبطأت بكين مشتريات النفط فى آب/أغسطس ، بعدما سجلت الواردات مستويات قياسية فى تموز/يوليو .