شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول دعم القناة الرئيسية الصاعدة، وطالما أن السعر فوق 0.7225، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر للتوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 0.7440 وتمتد إلى 0.7500.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7225 والمقاومة 0.7350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد