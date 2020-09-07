شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت حول مستوى 42.00، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 40.80 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 43.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 43.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط