شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً هابطاً هادئاً ليتحرك عند حاجز 39.00 دولار، بانتظار مزيد من الانخفاض لتخطي مستوى 38.73 والتوجه نحو هدفنا السلبي التالي الذي يمتد إلى 36.08.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 40.40 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المتوقعة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 40.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط