شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول مستوى 26.90 دون أن يؤكد موقفه بالنسبة لهذا المستوى، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر كسر هذا الدعم أو اختراق المقاومة 27.70 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير