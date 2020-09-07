شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الذهب للضغط على مستوى 1934.86 ليتحرك دونه الآن، مما يتطلب مراقبة التداولات القادمة وخصوصاً الإغلاق اليومي بالنسبة للمستوى المذكور، حيث إن الثبات دونه سيدفع السعر لتحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار مناطق 1901.80 بشكل رئيسي، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 1934.86 ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً والتوجه نحو مستويات 1967.90 ثم 2008.80 كأهداف إيجابية أولية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1915.00 والمقاومة 1970.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد