شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي جديد ليهاجم دعم القناة الرئيسية الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر 1.3175 سيوقف الارتفاع المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويجبر السعر على بدء تصحيح هابط على المدى اللحظي، بينما يحتاج السعر للتماسك فوق المستوى المذكور لتأكيد استئناف الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1.3285 وتمتد إلى 1.3475 ثم 1.3580.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3120 والمقاومة 1.3320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد