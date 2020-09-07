شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح ولا يزال دون 1.1860، بانتظار تخطي هذا المستوى لتعزيز فرص استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستويات 1.1790-1.1760، بينما تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 1.1916 ثم 1.2045.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1760 والمقاومة 1.1916

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد