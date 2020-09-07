شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى فى أسبوع بفعل تجدد مخاوف المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، بفعل تجدد مخاوف فشل المفاوضات التجارية النهائية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل مهلة 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.5% إلى 1.3168$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3248 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3280$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.3175$ ، بفعل صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، فقد الجنيه الإسترليني نسبة 0.5% مقابل العملة الأمريكية ، فبخلاف تعافي مستويات الدولار ،كان هناك تسارع فى عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل الجنيه فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع أعلى مستوياته فى عام 2020 عند 1.3482$.

قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قبل بدء المرحلة النهائية من المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ،والتي تبدأ فى وقت لاحق اليوم الاثنين فى العاصمة البريطانية ، أن أمام لندن وبروكسيل مهلة زمنية حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر فقط لتوقيع اتفاق التجارة.

وحذر جونسون قائلا إذا لم نتمكن من إحراز تقدم قبل المهلة الزمنية فإن الحكومة البريطانية ستقبل بالخروج بدون اتفاق تجاري وتمضي فى تنفيذ البريكست.

وكانت المملكة المتحدة قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي فى كانون الثاني/يناير الماضي ، لكنها حصلت على مهلة عام واحد تنتهي فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم لإجراء مفاوضات تجارية ، والفشل فى الوصول إلى اتفاق تجاري بين الطرفين ، سيعجل العلاقات التجارية المستقبلية تقوم على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية.